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Denizlispor Başkanına Suç Duyurusu Yapıldı

DENİZLİSPOR YÖNETİMİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Denizlispor yönetimi, eski başkan Erhan Ergil hakkında bir iş insanı tarafından kulübe yapılan bağışı kendi kişisel alacağı gibi gösterdiği iddialarıyla suç duyurusunda bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Denizlispor Spor Kulübü geçmiş dönem geçici başkanı Erhan Ergil’in kulübe bir iş insanı tarafından yapılan bağışı kendi şahsı alacağı olarak gösterdiği tespit edilmiştir” denildi. Yönetim kurulunun araştırmaları sonucunda, bağışın Ergil tarafından alacak olarak yazdırıldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağışın ve tüm banka hesap hareketlerinin denetlenmesi amacıyla suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

HUKUKSIZLIK VE USULSÜZLÜKLER ORTAYA ÇIKARTILACAK

Denizlispor Kulübü, “Denizlispor Spor Kulübü’ne yapılan hukuksuzluklar ve usulsüzlükler tek tek ortaya çıkartılarak hukuki işlem başlatılacaktır. Bunların devamı gelecektir” ifadelerini kullandı. Hakkında suç duyurusunda bulunulan Erhan Ergil, takımın zor dönemlerinde 15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar Meydanı’nda açlık grevi eylemi düzenleyerek, Kulüp’ü buhrandan çıkarma çabasını göstermişti.

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