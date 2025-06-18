Denizlispor’da Bağış İddiası Suçlandı

DÜŞEN RİTİM HENÜZ BULUNAMADI

Denizlispor, TFF 3. Lig’den düşüp Bölgesel Amatör Lig’e gerileyerek zor günler yaşamaya devam ediyor. Kulüp yönetimi, bir iş insanı tarafından yapılan bağışı, eski başkan Erhan Ergil’in kendi alacağı gibi gösterdiği yönündeki iddialar doğrultusunda suç duyurusunda bulundu.

AÇIKLAMA YAPILDI

Denizlispor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Denizlispor Spor Kulübü geçmiş dönem geçici başkanı Erhan Ergil’in kulübe bir iş insanı tarafından yapılan bağışı kendi şahsı alacağı olarak gösterdiği tespit edilmiştir. Yönetim kurulunun araştırması neticesinde gelen bağışın kendisine alacak olarak yazdırdığı ortaya çıkan bu olay sonrası Erhan Ergil hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na söz konusu bağış ve tüm banka hesap hareketlerinin denetlenmesi için suç duyurusunda bulunulmuştur. Denizlispor Spor Kulübü’ne yapılan hukuksuzluklar ve usulsüzlükler tek tek ortaya çıkartılarak hukuki işlem başlatılacaktır. Bunların devamı gelecektir” deniliyor.

GEÇMİŞTEKİ EYLEM HATIRLATILDI

Suç duyurusunda bulunulan Erhan Ergil, takımın zor zamanlarında, 15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar Meydanı’nda açlık grevi eylemi yaparak futbolcuları destekleme amacı gütmüştü. Bu durum, kulüp içindeki kriz ortamının derinleştiğini gösteriyor.