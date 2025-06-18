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Denizlispor’da Bağış Tartışmaları Devam Ediyor

DENİZLİSPOR’DA YENİ GELİŞMELER

Denizlispor, TFF 3. Lig’den düşerek Bölgesel Amatör Lig’e geçiş yaptıktan sonra zor günler yaşamaya devam ediyor. Kulüp yönetimi, kendisine bağışlanan parayı şahsi alacağı gibi gösterdiği iddia edilen eski başkan Erhan Ergil hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

SUÇ DUYURUSU AÇIKLAMASI

Denizlispor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Denizlispor Spor Kulübü geçmiş dönem geçici başkanı Erhan Ergil’in kulübe bir iş insanı tarafından yapılan bağışı kendi şahsı alacağı olarak gösterdiği tespit edilmiştir. Yönetim kurulunun araştırması neticesinde gelen bağışın kendisine alacak olarak yazdırdığı ortaya çıkan bu olay sonrası Erhan Ergil hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na söz konusu bağış ve tüm banka hesap hareketlerinin denetlenmesi için suç duyurusunda bulunulmuştur. Denizlispor Spor Kulübü’ne yapılan hukuksuzluklar ve usulsüzlükler tek tek ortaya çıkartılarak hukuki işlem başlatılacaktır. Bunların devamı gelecektir” ifadelerine yer verildi.

ERHİM ERGİL’İN ÖNCEKİ EYLEMİ

Erhan Ergil hakkında suç duyurusunda bulunulmasının ardından, aktif görevde olduğu son günlerde takımın içinde bulunduğu mali buhrandan çıkarmak amacıyla 15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar Meydanı’nda açlık grevi eylemi gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

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