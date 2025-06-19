Denizlispor’da Erhan Ergil Hakkında Suç Duyurusu

DENİZLİSPOR’DA SUÇ DUYURUSU

Denizli, Bölgesel Amatör Lig’e düştükten sonra mali sorunlar yüzünden kapanma tehlikesi yaşayan Denizlispor’da yönetim, kulüpte 3 ay başkanlık yapan Erhan Ergil aleyhine suç duyurusunda bulundu. Kulüp, Ergil’in bir iş insanı tarafından yapılan bağışı kendi şahsi alacağı olarak gösterdiğini iddia ediyor.

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Kulübün sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada, “Denizlispor Spor Kulübü geçmiş dönem geçici başkanı Erhan Ergil’in kulübe bir iş insanı tarafından yapılan bağışı kendi şahsı alacağı olarak gösterdiği tespit edilmiştir” denildi. Açıklamada, “Yönetim kurulunun araştırması neticesinde gelen bağışın kendisine alacak olarak yazdırdığı ortaya çıkan bu olay sonrası Erhan Ergil hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na söz konusu bağış ve tüm banka hesap hareketlerinin denetlenmesi için suç duyurusunda bulunulmuştur. Denizlispor Spor Kulübü’ne yapılan hukuksuzluklar ve usulsüzlükler tek tek ortaya çıkartılarak hukuki işlem başlatılacaktır. Bunların devamı gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.

ERHAN ERGİL’DEN YALANLAMA

İddiayı reddeden Erhan Ergil, mevcut yönetimin gündem değiştirme amacıyla kendisine iftira attığını savundu. Ergil, başkanlık sürecinde gerçekleştirdiği açlık grevi ve takım kaptanı Gökhan Süzen ile yaşadığı tartışmalarla gündemde kalmıştı.