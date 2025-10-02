Denizlispor’un Borcu 625 Milyon TL Olarak Açıklandı

BÖLGESEL AMATÖR LİG’DE GÖRÜLEN DÜŞÜŞ

Ege’nin köklü temsilcisi Denizlispor, Bölgesel Amatör Lig’e düşmesinin ardından borcunun 625 milyon TL olduğunu duyurdu. Kulüp Başkanı Süleyman Urkay, Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde gerçekleştirdiği basın toplantısında kulübün mali durumu ve gelecek projeleri hakkında bilgi verdi. Urkay, kulübün geçmişteki kötü yönetim süreçlerine dikkat çekerek, “Bu şehrin potansiyeli kulübün eski günlerine dönmesi için yeter” şeklinde ifadelerde bulundu.

GIDA MİSYONU VE POTANSİYEL

Başkan Süleyman Urkay, Denizlispor’un şehrin en değerli unsurlarından biri olduğunu belirtti. “Denizli’yi Denizli yapan en önemli değerlerinden biri Denizlispor’dur. Amatör lige düştüğünde, Denizlispor’a sahip çıkma arzusu ile bir grup arkadaşla yönetime aday olduk. Şehrin potansiyeline inanıyorum. Denizli’nin potansiyeli, Denizlispor’un borçlarını kapatmaya da ve eski günlerine dönmesine yeter. Burada mesele, bir plan dahilinde sürecin ileriye götürülmesidir” dedi. Urkay, güvenini dile getirerek, “Benim inancım tam, hiç bir kaygım yok” açıklamasında bulundu.

YENİ YÖNETİM DÜZENLEMELERİ

Geçtiğimiz hafta yapılan tüzük kongresi ile yeni yönetimlerin dönemlerindeki borçlardan sorumlu tutulacağına dikkat çeken Urkay, gerçekleştirilen tüzük değişikliği ile köklü kararlar alındığını vurguladı. “Bundan böyle, kulübün yıl için tahmini bir bütçesi belirlenecek. Başkanlık yapacak olan yönetimin bu bütçeyi kulübün hesabına yatırması zorunlu olacak. Bu sayede olası yönetim değişikliklerinde başkanlık sonrası bütçe arayışı ve belirsizliği ortadan kaldırmış olacağız” şeklinde konuştu. Ayrıca, Urkay, yeni sezonda kadro yetersizliği nedeniyle akademi liglerinde yer alamayacaklarını da ifade etti.