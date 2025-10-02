Denizlispor’un Borcu 625 Milyon TL Olarak Açıklandı

DENİZLİSPOR’UN BORCU AÇIKLANDI

Denizli’nin köklü futbol kulübü Denizlispor’un bölgesel amatör lige düşmesinin ardından, kulübün toplam borcu 625 milyon TL olarak kaydedildi. Kulüp başkanı Süleyman Urkay, Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlediği basın toplantısında kulübün mali durumu hakkında bilgiler sundu. Urkay, geçmişte kulübün kötü yönetimi konusunda defalarca uyarılarda bulunduğunu belirtti.

KULÜBÜN GELECEĞİ İÇİN UMUT VERİCİ AÇIKLAMALAR

Süleyman Urkay, “Bu şehrin potansiyeli kulübün eski günlerine dönmesi için yeter” şeklinde konuştu. Başkan Urkay, “Denizli’yi Denizli yapan en önemli değerlerinden biri Denizlispor’dur. Denizlispor amatöre düşünce, tekrar sahip çıkılması duygusuyla bir grup arkadaşla birlikte yönetime aday olduk. Denizli’nin potansiyeli, Denizlispor’un borçlarını kapatmaya da kulübün eski günlerine geri dönmesine yeter. Mesele, bir plan dahilinde sürecin ileriye götürülmesidir. Benim inancım tam ve hiç bir kaygı duymuyorum” dedi.

Denizlispor, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen tüzük kongresiyle birlikte, gelecekteki yönetimleri dönemlerindeki borçlardan sorumlu tutmayı hedefleyen önemli kararlar aldı. Urkay, tüzük değişikliği ile birlikte, “Bundan böyle kulübün bir yılı için tahmini bir bütçe belirlenecek. Başkanlık yapacak olan yönetimin bu bütçeyi kulübün hesabına yatırması zorunlu olacak. Böylelikle olası yönetim değişikliklerinde başkanlık sonrası bütçe arayışı ve belirsizlik de ortadan kalkmış olacak” şeklinde açıklamada bulundu.

Başkan Urkay, yeni sezonda kadro yetersizliği nedeniyle akademi liglerinde yer alamayacaklarını da sözlerine ekledi. Bu durum, kulübün gelecekteki performansı üzerinde etkili olabiliyor.