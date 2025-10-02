Denizlispor’un Borcu 625 Milyon TL’yi Aştı

DENİZLİSPOR’UN BORCU AÇIKLANDI

Yıllardır Süper Lig’de yer alan ve 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası’nda son 16 turuna kadar yükselen Denizlispor’un çöküşü devam ediyor. Bölgesel Amatör Lig’e düşen Ege Bölgesi’nin köklü kulüplerinden Denizlispor, büyük bir borç yüküyle karşı karşıya kaldı. Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay, Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlediği basın toplantısında kulübün borcunun 625 milyon TL’yi aştığını duyurdu. Urkay, “Denizli’yi Denizli yapan en önemli değerlerden biri Denizlispor’dur. Amatöre düşünce bir grup arkadaşla sahip çıkma duygusuyla yönetime aday olduk. Bu şehrin potansiyeli, kulübün borçlarını kapatmaya ve Denizlispor’u eski günlerine döndürmeye yeter. Hiçbir kaygım yok” şeklinde konuştu.

KULÜBÜN GELECEĞİNE YÖNELİK ÖNEMLİ KARARLAR ALINDI

Geçtiğimiz hafta yapılan tüzük kongresinde, kulübün geleceğini etkileyen bazı kritik kararlar alındı. Yeni düzenlemelere göre, gelecek tüm yönetimler, dönemlerindeki borçlardan sorumlu olacak. Ayrıca, her yönetime yönelik yıllık bir tahmini bütçe belirlenmesi zorunlu hale getirildi. Başkan Urkay, “Bu uygulama ile yönetim değişikliklerinde ortaya çıkan bütçe belirsizliğinin ortadan kalkacağını” belirtti. Yeni sezonda kadro yetersizliği nedeniyle Denizlispor’un akademi liglerinde yer alamayacağı da Urkay tarafından bildirildi.

SÜPER LİG’DEKİ TARİHİ BAŞARILAR

Denizlispor, 2020-21 sezonundan bu yana Süper Lig’de mücadele edemiyor. Ancak, 2000’li yıllarda süper ligdeki mücadeleleri sırasında topladığı 843 puanla, Süper Lig tarihinin en fazla puan toplayan 22. ekibi konumunda bulunuyor. Kulübün dirilişi için verilen mücadele ve toplumsal destek, Denizlispor’un tarihinde tekrar eski günlerine dönmek için bir umut kaynağı oluşturuyor.