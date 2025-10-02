Denizlispor’un Borcu 625 Milyon TL’yi Aştı

DENİZLİSPOR’UN ÇÖKÜŞÜ SÜRÜYOR

Yıllar boyunca Süper Lig’de mücadele etmiş olan ve 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası’nda son 16 turuna yükselen Denizlispor’un durumu giderek kötüleşiyor. Bölgesel Amatör Lig’e düşen bu köklü Ege kulübü, büyük bir borç yüküyle yüz yüze kalmış durumda. Kulüp başkanı Süleyman Urkay, düzenlediği toplantıda kulübün borcunun 625 milyon TL’yi aştığını duyurdu. Urkay, “Denizli’yi Denizli yapan en önemli değerlerden biri Denizlispor’dur. Amatöre düşünce bir grup arkadaşla sahip çıkma duygusuyla yönetime aday olduk. Bu şehrin potansiyeli, kulübün borçlarını kapatmaya ve Denizlispor’u eski günlerine döndürmeye yeter. Hiçbir kaygım yok” şeklinde açıklamalarda bulundu.

GELECEĞİ BELİRLEYEN KARARLAR ALINDI

Geçtiğimiz hafta yapılan tüzük kongresinde, kulübün geleceğini yakından etkileyecek önemli kararlar alındı. Yeni düzenlemeye göre, gelecek tüm yönetimlerin kendi dönemlerindeki borçlardan sorumlu olacağı belirtiliyor. Ayrıca her yönetim için yıllık tahmini bütçe belirlenmesi ve başkanlık yapacak yönetimin bu bütçeyi kulübün hesabına yatırmasının zorunlu hale getirilmesi kararlaştırıldı. Urkay, bu uygulama ile yönetim değişikliklerinde yaşanan bütçe belirsizliklerinin ortadan kalkacağını vurguladı.

KADRO YETERSİZLİĞİ SORUNU

Başkan Urkay, yeni sezonda kadro yetersizliği nedeniyle Denizlispor’un akademi liglerinde mücadele edemeyeceğini de ifade etti. 2020-21 sezonundan beri Süper Lig’de yer alamayan Denizlispor, geçmiş dönemlerde topladığı 843 puan ile Süper Lig tarihinin en çok puan toplayan 22. ekibi konumunda bulunuyor. Bu durum, kulübün yaşadığı dar boğazı ve gelecekteki perspektifini olumsuz etkiliyor.