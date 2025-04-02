Denizlispor’un Messi Transferi Şakası

DENİZLİSPOR’DAN ŞAŞIRTAN TRANSFER

Denizlispor, Inter Miami’de forma giyen ünlü futbolcu Lionel Messi’yi kadrosuna kattığını duyurdu. Ancak bu durum gerçek değil. 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Denizlispor, 1 Nisan şakası kapsamında Messi’nin kulübe transferinin gerçekleştiğini belirtti. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Ailemize hoş geldin Messi!” ifadesi yer aldı.

MESKİ İMZALADIĞI SÖYLENEN SÖZLEŞME

Paylaşımda ayrıca, “Transfer yasağını kaldırır kaldırmaz, Denizlispor olarak genç yetenek Messi ile 1 günlük sözleşme imzaladık!” ifadesine yer verildi. İmza töreninde Messi’nin yaptığı açıklamada, “Denizlispor ile anlaştığım için çok mutluyum. Çarşamba günü takımımın ligde kalma yolunda çok kritik bir maçı var. Saat 14.00’te herkesi Denizli Atatürk Stadyumu’na bekliyorum. Ağrı 1970 maçında birlikte olalım!” sözlerine yer verildi. Bu olay, sadece bir şaka olmasına rağmen geniş bir yankı uyandırdı.