Denizlispor’un Yeni Başkanı Süleyman Urkay

DENİZLİSPOR’DA YENİ BAŞKAN SEÇİMİ

Bölgesel Amatör Lig’e düşen Ege futbolunun köklü temsilcisi Denizlispor’un kongresinde, başkanlığa Süleyman Urkay getirildi. Genel kurulda, 95 üyenin 72’sinin oyunu alan Urkay, böylece üçüncü kez başkanlık koltuğuna oturdu. Daha önce 2012-2013 ve 2016-2018 yılları arasında Denizlispor’u yöneten Urkay, kongreye tek aday olarak katıldı. Aday olması beklenen eski başkan Erhan Ergil, seçimde yer almadı; bunun nedeni olarak bazı üyelerin içeri alınmadığı ve usulsüzlük iddialarını öne sürdü.

Denizlispor’un yeni yönetim kurulunda Urkay’ın yanı sıra İbrahim Uluturhan, Mehmet Bayer, Taner Karaçay ve Mehmet Kabakçı yer aldı. Başkan Urkay, kongrede yeşil-siyahlı camiaya umut dolu mesajlar vererek, “Denizlispor’un hangi ligde olduğu önemli değil. Biz kulübün borçlarını azaltmaya ve transfer yasağını kaldırmaya geldik. Yönetim kurulunun üye sayısının az olduğu eleştirildi. Davet ettiğimiz birçok kişi teklifimizi kabul etmedi. Ancak en kısa sürede yönetim kurulu sayımızı 25’e çıkaracağız” dedi.

DENİZLİSPOR’DA VEDA MESAJLARI

Denizlispor’un kadrosunda birçok futbolcunun ayrıldığı dönemde, Ramazan Karakurt, Yusuf Emre İnanır ve Kemal Çetinkaya veda mesajları yayınladı. Bu sürecin, kulüp için önemli bir dönüm noktası olabileceği değerlendiriliyor.