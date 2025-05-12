Deplasman Performansımız Çok Kötü

DEPLASMAN PERFORMANSI HAYAL KIRIKLIĞI YARATIYOR

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Kayserispor’a 3-1 yenilen Onvo Antalyaspor’un teknik direktörü Emre Belözoğlu, bu sezonki deplasman performanslarının kendileri için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu ifade etti. Maçın ardından yapılan açıklamada, ligin sonuna yaklaşıldığını belirten Belözoğlu, 43 puanın değerini vurguladı ve oyuncularına gösterdikleri çaba için teşekkür etti.

DİZİLİŞ DEĞİŞİKLİKLERİ ÜZERİNDEN TARTIŞMA

Belözoğlu, takımın daha sert bir oyun oynaması gerektiğini vurgulayarak, “Biz alandan adama savunmayı bir hafta boyunca çalıştık. Ancak bugün sonucun ardından yapabileceğim bir geri bildirimle yalnızca 2-3 tane alandan adama gittiğimiz doğru bir görüntü vardır. Çalıştığımız oyunun sahadaki karşılığının olmaması beni en çok üzen konu. Yediğimiz ilk gol tamamen teknik ekibin benim hatam. Ama attığımız gol de yine teknik ekibin çalışmasıdır. Futbol bir hata oyunu ve sadece oyuncular hata yapmıyor, biz de hatalar yapıyoruz fakat, bu sezon deplasman performansımız gerçekten büyük bir hayal kırıklığı.” dedi.

HAKEM PERFORMANSI ÜZERİNE ELEŞTİRİLER

Bir gazetecinin maçın hakemi ile ilgili düşüncelerini sorduğunda Belözoğlu, “Arda Kardeşler benim hiç beğenmediğim bir hakem. Bu konuda daha derin bir konuşma yapmam gerekmiyor. Arda Kardeşler gerçekten kötü bir hakem.” ifadeleriyle hakem performansını eleştirdi.