Deprem 45 Saniye Sürdü

DEPREMİN SÜRESİ HAKKINDA

17 Ağustos 1999 günü gerçekleşen büyük Marmara depremi, Türkiye tarihinin en yıkıcı doğal felaketlerinden birisi olarak kayıtlara geçti. Depremin merkez üssü, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi oldu.

BÜYÜKLÜK VE MERKEZ ÜSSÜ

Marmara depremi, 17 Ağustos 1999 sabahı yerel saatle 03.02’de meydana geldi ve merkezi Kocaeli/Gölcük olarak belirlendi. Aletsel büyüklüğü, Kandilli Rasathanesi’ne göre Mw=7,8 ve USGS’ye göre Mw=7,6 olarak ölçüldü. Bu büyük depremin meydana gelmesi, can ve mal kaybında büyük etkilere yol açtı. Deprem, 17 Ağustos 1999’da saat 03.02’de, 40,70 kuzey enlemi ile 29,91 doğu boylamının tarif ettiği bölgede, İzmit’in 11 kilometre güneydoğusunda gerçekleşti.

DEPREMIN ŞİDDETİ

Depremin süresi 45 saniye olarak kaydedildi. Farklı kuruluşlarca deprem büyüklüğü çeşitli değerlerle bildirildi; ancak moment büyüklüğü genellikle Mw = 7,6-7,8 ve yüzey dalgası büyüklüğü Ms = 7,7 değerleri arasında değişti. Cisim Dalgası Şiddeti 6,3 (USS), Yüzey Dalgası Şiddeti ise 7,8 (USGS) olarak belirlendi. Moment Şiddeti 7,5 (Kandilli, USGS, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi AİGM-DAD) ve Kayıt Süresi Şiddeti 6,7 (Kandilli) olarak tespit edildi.

İNSANİ KAYIPLAR VE ETKİLERİ

17 Ağustos 1999 saat 03.02’de meydana gelen ve 45 saniye süren 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi, Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce’de yıkıma neden oldu. TBMM tarafından kurulan Deprem Riskinin Araştırılması ile Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi amacıyla oluşturulan Meclis Araştırması Komisyonunun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, bu depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi ise yaralandı.