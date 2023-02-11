Deprem 500 atom bombası etkisinde

Afet ve Acil Durum Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'dan açıklama geldi.

Afet ve Acil Durum Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, depremin 500 atom bombası etkisinde olduğunu söyledi.

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar açıklamalarda bulundu. Tatar, ”7,7 büyüklüğündeki depremin açığa çıkardığı enerji 500 atom bombasının yarattığı etkiye, enerjiye sahip” dedi.

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bölgede herhangi bir lav akması, petrol akması yok. depremlerinin tetiklediği basit bir kütle hareketinden öte bir şey değil. Bölgede volkanik patlama yaratacak yapı kayaç grubu yok.

Gözlemlerimiz, bölgede herhangi bir lav akması, volkanik kül, petrol veya gaz çıkışı olmadığı yönündedir.

Gözlemlerimiz, olayın depremle fitillenen ve depremler sonrası çok sık gördüğümüz basit bir kütle hareketinden öte bir şey değil.

7,7 büyüklüğündeki depremin açığa çıkardığı enerji 500 atom bombasının yarattığı etkiye, enerjiye sahip.