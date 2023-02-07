Deprem, Akkuyu’da 3 şiddetinde hissedildi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7’lik deprem, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde 3 şiddetinde hissedildi.

Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çok sayıda ilde hissedilen depremin ardından açıklama yaptı. İnşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinde deprem nedeniyle herhangi bir hasar olmadığını kaydeden Anastasia Zoteeva’nın açıklaması şöyle:

“Türkiye’de meydana gelen deprem ve ardından yaşananlar hepimizi üzmüş ve endişelendirmiştir. Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan deprem, Akkuyu NGS sahasının bulunduğu bölgede yaklaşık 3 şiddetinde hissedilmiştir. Uzmanlarımız sahamızda bulunan bina, ekipman ve vinçlerde bir hasar tespit etmemiştir. Sahada inşaat ve montaj çalışmaları devam etmektedir. Depremde zarar görenlere elimizden gelen her türlü desteği sağlayacağız. Bölgeye ekipman ve personel göndermeye hazırlanıyoruz.”