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Deprem Alarmı Veren Türk Bölgeleri Hangileri?

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YOSHINORI MORIWAKİ’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, CNN TÜRK canlı yayınında önemli bilgiler aktardı. Moriwaki, Türkiye’de özellikle dikkat edilmesi gereken dört bölge olduğunu vurguladı. “Türkiye’de dikkat etmemiz gereken yerler 4 bölge. Elazığ’da 2 kere, Kahramanmaraş’ta 2 kere ve Hatay’da iki kere oldu.”

BÖLGELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Özellikle Doğu Anadolu fay hattının etkileri üzerine duran Moriwaki, güney kollarının yanı sıra batı kolunun da Adana’dan Kıbrıs’a kadar uzandığını belirtti. “Bu birinci bölge” açıklamasıyla gözler önüne serdiği bilgiler, Türkiye’nin deprem riski açısından yönlendirilmesi gereken alanları açığa çıkarıyor.

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