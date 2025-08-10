Haberler

Deprem Anı Kameralara Yansıdı

Balıkesir’de gerçekleşen ve İstanbul’da da hissedilen deprem anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu anlarda, Büyükçekmece’deki bir erkek kuaförünün dolaplarının sallandığı gözlemlendi.

DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ VE HİSSEDİLEN ETKİ

Balıkesir’deki 6.1 büyüklüğündeki deprem, özellikle İstanbul’da belirgin bir şekilde hissedildi. İstanbul’un Fatih Mahallesi’ndeki bir kuaför dükkanındaki güvenlik kamerası, depremin şiddetini ortaya koyan görüntülere ev sahipliği yaptı. Görüntülerde, iş yerinin içindeki dolaplar ve sandalyelerin yerinden oynaması dikkat çekti.

Sındırgı’daki Deprem Anılarla Anlatıldı

Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası halk, yaşananları paylaştı. Yıkılan binalarda kurtarma ve inceleme çalışmaları sürüyor.
Kırılan Ayakla Hastaneye Ulaşıldı

Muş'un Azıklı köyünde dağlık alanda ayağı kırılan 25 yaşındaki genç, UMKE, AFAD ve jandarma ekiplerinin çabalarıyla hastaneye sevk edildi.

