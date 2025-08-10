Deprem Anı Kameralara Yansıdı

DEPREM ANI KAMERALARA YANSIDI

Balıkesir’de gerçekleşen ve İstanbul’da da hissedilen deprem anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu anlarda, Büyükçekmece’deki bir erkek kuaförünün dolaplarının sallandığı gözlemlendi.

DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ VE HİSSEDİLEN ETKİ

Balıkesir’deki 6.1 büyüklüğündeki deprem, özellikle İstanbul’da belirgin bir şekilde hissedildi. İstanbul’un Fatih Mahallesi’ndeki bir kuaför dükkanındaki güvenlik kamerası, depremin şiddetini ortaya koyan görüntülere ev sahipliği yaptı. Görüntülerde, iş yerinin içindeki dolaplar ve sandalyelerin yerinden oynaması dikkat çekti.