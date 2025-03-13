Deprem Anında Elsem Bebek ve Ailesi

DEPREM ANINI KAYDEDEN GÜVENLİK KAMERASI

Irak’ta yaşanan ve Hakkari’de de hissedilen 4.8 büyüklüğündeki depremin yankıları, bir ailenin ev kamerasında kaydedildi. 11 Şubat 2025 tarihinde saat 21.03’te Irak’ın Erbil bölgesinde meydana gelen deprem, Hakkari’de de hissedildi. Depremin etkisiyle evde bulunan Elsem bebek ve ailesinin yaşadığı anlar, evdeki güvenlik kamerası sayesinde gün yüzüne çıktı. Deprem anında Elsem bebeğin verdiği tepkiler dikkat çekerken, evdeki eşyaların sabitlenmiş olması olası bir felaketi önleyerek güvenliği sağladı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN ÖNEMİ

Özellikle sağlam duvara monte edilen dolaplar, devrilmeyerek büyük bir tehlikeyi engelledi. Deprem sırasında en büyük risklerden biri, eşyaların düşmesi ya da çıkış yollarını kapatmasıyla tahliyeyi zorlaştırmasıdır. Hakkari’deki bu evde alınan güvenlik önlemleri, olabileceklere karşı etkili bir koruma sağladı. Uzmanlar, muhtemel depremlere karşı ev içi güvenlik önlemlerinin artırılmasını gerektiğini vurguluyor. Türkiye, deprem kuşağında yer aldığından, ev güvenliği için eşyaların sabitlenmesi, acil çıkış yollarının her zaman açık tutulması ve sarsıntı anında doğru hareket edilmesi büyük önem taşıyor. Elsem bebeğin depreme yakalandığı anlar, bu konuda bilinçlenmenin ne denli kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.