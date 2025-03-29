Deprem Anında İşçinin Zor Anları

İŞCİNİN TEHLİKELİ ANLARI

Bangkok’ta, dikkat çeken başka bir görüntü, bir gökdelenin camlarını silen bir işçiye ait. Deprem sırasında yüksek bir noktada asılı kalan işçi, binanın sallanmaya başlamasıyla birlikte havuz sularının taşmasına şahit oldu. Suların binaya doğru akması sırasında tehlikeli bir durumla karşılaşan işçi, bu anları kaydeden kameraya yansıdı.

DIŞARIDAN GÖRÜNTÜ

Dışarıdan izleyenler için bu sahne, yalnızca bir video karesi oldu. Ancak, içerideki işçinin yaşadığı korku dolu bekleyiş, bu görüntünün ardındaki gerçek duyguyu yansıtıyordu.