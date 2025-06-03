Deprem Anlarını Kaydetti, Geçmiş Olsun!

DEPREM ANI CEP TELEFONUNA KAYDEDİLDİ

Bir kişi, İzmir’de hissedilen deprem anlarını evde bulunduğu sırada cep telefonunun kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, avizenin sallandığı ve bu kişinin “Evet hayırlı geceler arkadaşlar, az önce deprem oldu. Hala sallanıyoruz” dediği anlar yer alıyor.

MARMARİS’TE ŞİDDETLİ DEPREM HİSSİYOR

Marmaris’te ikamet eden Demet Kızıl, deprem sırasında yaşadığı olayları paylaştı. Kızıl, “Marmaris’te küçük sarsıntılara alışkınız, fakat bu deprem çok şiddetliydi” şeklinde ifade etti. Uyku halinde gürültü ile uyanan Kızıl, sallanmanın durmasını bekleyip ardından hemen dışarı indiğini belirtti. “Sokaklar doluydu. Panik havası geçince insanlar evlerine döndü. Bu uzun sürdü ve daha şiddetliydi” diyerek, durumu aktardı. Duyduklarına göre bazı kişilerin balkondan kendisini attığını da ekleyen Kızıl, “Herkese geçmiş olsun” dedi.