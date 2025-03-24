Deprem Araştırmaları ve Anlık Bilgi Kaynakları

DEPREM HİSSİ GİDEREK ARTMAKTA

Vatandaşlar sarsıntı hissettiklerinde, arama motorlarında sormak istedikleri ilk soru “Bugün deprem mi oldu?” oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde yer almakta. Örneğin, “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” veya “25 Mart 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorular sıkça dile getiriliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ’NİN ENGELLENMEZ GÜNCELLİĞİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara anlık bilgileri sunuyor. Kandilli Rasathanesi, bölgesel olarak detaylı deprem araştırmaları yapıyor ve sitesindeki son 500 deprem kaydını halka iletiyor. Bu bilgiler, depremle ilgili en güncel verileri takip etmek isteyenler için büyük önem taşıyor.

GÜNCEL DEPRESYON BİLGİLERİNİ TAKİP EDİN

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Deprem Dairesi, son dakika deprem haberleri ile vatandaşa güncel bilgilendirme yapmayı sürdürüyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusuna yanıt almak için Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web sitelerini düzenli olarak takip edebilirsiniz. Bu sitelerde, anlık deprem analizleri ve en güncel veriler yer almakta. Ayrıca, son 500 deprem verisine ulaşarak, “Bugün ya da dün deprem oldu mu?” sorusuna Kandilli ve AFAD üzerinden en doğru cevapları bulabilirsiniz.