Deprem Bildirimi İstanbulluları Uyandırdı

Marmara Denizi’nde, 23 Nisan tarihinde Silivri’de yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları devam ediyor. İstanbul Büyükçekmece’de gece 02.33’te meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki deprem, 8,36 kilometre derinlikte gerçekleşti ve İstanbul’un bazı bölgelerinde hafif şekilde hissedildi. Uzmanlar, Silivri depremine dair artçı sarsıntıların bir süre daha süreceği konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

YANILTICI BİLDİRİMLERİN ETKİLERİ

Nisan ayında Silivri’deki deprem sonrası cep telefonlarında deprem bildirim uygulamalarının kullanımı arttı. Bu uygulamalar, belirli büyüklükteki depremlerin ardından kullanıcılara bildirim gönderiyor. Büyükçekmece’de meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin büyüklüğü bazı mobil uygulamalar tarafından “İstanbul’da 4,7 büyüklüğünde deprem” şeklinde iletildi. Bildirim sesiyle uyanan İstanbullular sabaha karşı deprem korkusu yaşayarak endişeli bir gece geçirdi.

AFAD’DAN UYARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bu uygulamalarla ilgili bir açıklama yaptı. AFAD, bazı uygulamaların vatandaşları gereksiz korku ve paniğe sevk ettiğini belirtti ve şunları ifade etti: “Ülkemizde deprem gözlem istasyonu kurmak, işletmek, bu yolla elde edilen veriyi kullanmak ve kamuoyuna açıklama yapmak yetkisi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın hakkıdır.” Yurt genelinde bin 200’ü aşkın deprem gözlem istasyonunun yer hareketlerini 7 gün 24 saat takip ettiğine vurgu yapan AFAD, “Meydana gelen depremleri kaydediyoruz, çözümlüyoruz ve en güvenli verileri kamuoyu ile paylaşıyoruz.” açıklamasını yaptı. Ayrıca, vatandaşların yetkili kurumların açıklamalarına dikkat etmesini ve dezenformasyon içerikli haberlere itibar etmemesini vurguladı.