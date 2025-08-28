Deprem Bilgileri AFAD’da Yayınlanıyor

DEPREM HİSSETTİĞİNDE SORULAN SORU

Vatandaşlar, bir sarsıntı yaşadıklarında en sık merak ettikleri konu “Bugün deprem oldu mu?” sorusu oluyor. Gerçekleşen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi internet siteleri üzerinden anlık olarak yayımlanıyor. Peki, İstanbul’da bugün deprem oldu mu? Ayrıca, 29 Ağustos 2025 tarihinde İzmir’de bir deprem meydana geldi mi? Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, anlık deprem verilerini kamuoyuna aktararak vatandaşlara en güncel bilgileri sunuyor.

GÜNCEL DEPREM BİLGİLERİ

Bölgesel ölçekte yapılan deprem araştırmalarının sonucunda elde edilen veriler, resmi internet sitesinde yer alıyor ve son 500 deprem listesi, vatandaşların erişimine açılıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, oluşan sarsıntılar hakkında güncel bilgileri halka ulaştırıyor. AFAD’ın sisteminde kaydedilen depremler anında paylaşılmakta ve kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanmakta. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını almak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi internet siteleri ziyaret edilebilir. Bu platformlarda en son sarsıntılar anlık olarak analiz edilerek yayımlanıyor. Hem bugüne hem de düne ait son 500 deprem bilgisi, kullanıcıların erişimine açık durumda.