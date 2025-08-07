Deprem Bilgileri, AFAD Ve Kandilli

VATANDAŞLARIN DEPREM MERAKI

Herhangi bir sarsıntı hissedildiği zaman, vatandaşların genellikle yöneldiği ilk soru “Bugün deprem mi oldu?” oluyor. Meydana gelen depremler, anlık olarak AFAD ve Kandilli’nin resmi internet sitelerinde yayımlanıyor. Özellikle 8 Ağustos 2025 tarihinde İstanbul veya İzmir’de deprem olup olmadığı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, yaşanan depremlerle ilgili en güncel bilgileri sunmaya devam ediyor.

GÜNCEL DEPREM BİLGİLERİ

Bölgesel ölçekte yapılan sismik analizler ile hazırlanan listede, son 500 deprem verisi resmi internet sitesinde erişime açık bir şekilde yayımlanıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deprem Dairesi aracılığı ile Türkiye’de meydana gelen depremleri sürekli takip ediyor. AFAD, son dakika gelişmelerini kamuoyuna aktararak, vatandaşlara güncel deprem bilgilerini hızlı bir şekilde ulaştırıyor.

DOĞRU KAYNAKLARDAN BİLGİ ALMAK

“Bugün deprem oldu mu?” sorusunun yanıtını güvenilir kaynaklardan öğrenmek isteyenler için Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın resmi web siteleri en doğru adresler arasında yer alıyor. Bu platformlarda sunulan anlık verilerle hazırlanan listeler sayesinde, o gün ya da bir önceki günde meydana gelen sarsıntılara dair tüm detaylara ulaşmak mümkün oluyor.