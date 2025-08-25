Deprem Bilgileri Güncelleniyor Ve Paylaşılıyor

Haberler

Afad ve Kandilli Rasathanesi’nin son verilerine göre, kısa bir süre önce bir deprem meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü ve merkez üssü, gün boyunca vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ’NDEN ANLIK TAKİP

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye’deki sismik faaliyetleri anlık olarak takip ediyor ve halkı düzenli olarak bilgilendiriyor. Bölgesel depremleri titizlikle izleyen kurum, resmi internet sitesi üzerinden son 500 depreme ait verileri şeffaf biçimde kamuoyuna sunuyor.

AFAD’IN HIZLI VE GÜVENİLİR BİLGİ PAYLAŞIMI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (Afad) Deprem Dairesi, Türkiye’de gerçekleşen depremlere dair güncel bilgileri hızlı ve güvenilir bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyor. Gelişmiş teknolojik altyapısıyla sismik hareketleri anlık olarak takip eden kurum, her depremi detaylı şekilde inceleyerek toplumda afet farkındalığını artırmayı hedefliyor. Böylece vatandaşların zamanında önlem alması da destekleniyor.

“Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabı, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi internet siteleri üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Bu platformlar, gerçekleşen depremleri anında kaydederek detaylı bilgilerle kamuoyuna sunuyor. Son 500 deprem verisi dahil olmak üzere tüm güncel bilgilere bu kaynaklardan ulaşmak mümkün.

