Deprem Bilgileri İçin AFAD ve Kandilli

DEPREM SORULARI VE ANLIK GÜNCELLEMELER

Vatandaşlar, yaşadıkları sarsıntılar sırasında en çok “bugün deprem mi oldu?” sorusunu arama motorlarında araştırıyor. Gerçekleşen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sayfalarında anlık olarak yer alıyor. Örneğin, “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” veya “18 Mart Salı 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorular sıkça gündeme geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, vatandaşlara son dakika deprem haberleri sunarak, anlık deprem durumunu aktarıyor.

DEPREM VERİLERİ VE ARAŞTIRMALAR

Kandilli Rasathanesi, bölgesel olarak deprem araştırmaları yapıyor ve web sitesinde en son 500 deprem ile ilgili bilgileri halka sunuyor. Ayrıca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, güncel deprem haberleri ile vatandaşlara bilgi vermeye devam ediyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun yanıtını hızlı bir şekilde alabilmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Bu platformlarda en güncel bilgilerle anlık deprem analizleri sağlanıyor.

SON DEPREM BİLGİLERİNE ULAŞIM

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son 500 depreme kadar olan bilgilerle “bugün ya da dün deprem oldu mu?” sorularının yanıtlarını arayan vatandaşlar için çözüm sunuyor. Bu sitelerdeki veriler, anlık olarak güncellenmekte ve depremlerle ilgili en doğru bilgileri sağlamaktadır.