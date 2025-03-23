Deprem Bilgileri İçin AFAD ve Kandilli’yi Takip Edin

DEPREM SORULARIYLA İLGİLİ ARAMALAR

Vatandaşlar, sarsıntı hissettiklerinde genel olarak arama motorlarında “bugün deprem mi oldu?” sorusunu aratıyor. Yaşanan depremler hakkında anlık bilgiler ise AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde paylaşılıyor. Örneğin, “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” ya da “23 Mart 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” şeklindeki sorular sıklıkla gündeme geliyor.

ANLIK DEPREM HABERLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleriyle vatandaşlara anlık bilgiler sunuyor. Kandilli Rasathanesi, bölgesel olarak depremleri araştırıyor ve son 500 depremin verilerini halka sunuyor. Böylece, vatandaşlar en son gelişmelerden haberdar olabiliyor.

GÜNCEL BİLGİLER İÇİN TAKİP EDİLEBİLECEK KAYNAKLAR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, güncel deprem haberleri arz etmeye devam ediyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını güncel olarak öğrenebilmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web siteleri takip edilebilir. Bu sitelerde, en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılmakta ve sunulmakta. Son 500 depreme kadar, bugün ya da dün deprem olup olmadığı bilgisini Kandilli Rasathanesi ve AFAD’da bulmak mümkün.