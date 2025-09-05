Deprem Bilgileri Kamuoyuyla Paylaşılıyor

SON DEPREMLER HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin açıkladığı güncel verilere göre, kısa bir süre önce önemli bir deprem gerçekleşti. Merkez üssü ve şiddeti ile dikkat çeken bu sarsıntı, gün boyu kamuoyunda tartışma konusu oldu. Detaylar ise haberin ilerleyen kısımlarında yer almakta.

İNTERNET ÜZERİNDEN ULAŞILABİLEN GÜNCEL VERİLER

Türkiye’deki sismik hareketleri sürekli izleyen Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, gerçekleşen depremlerle alakalı bilgileri düzenli aralıklarla kamuoyuna sunuyor. Kurumun resmi web sitesinde, özellikle hissedilen depremler hakkında güncel veriler ve son 500 depremin detayları halka açık bir şekilde yer alıyor.

AFET FARKINDALIĞI ARTIRMA ÇALIŞMALARI

AFAD Deprem Dairesi, ülke genelindeki depremleri anlık olarak takip ediyor ve güvenilir verileri halkla paylaşıyor. Kurum, sadece bilgi vermekle kalmıyor, aynı zamanda afet bilincini artırmak ve toplumun risklere karşı hazırlıklı olmasını sağlamak için çeşitli eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştiriyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türkiye genelindeki sismik hareketleri hızlı, doğru ve şeffaf bir şekilde izlerken, gelişmiş teknolojik altyapısıyla depremleri eş zamanlı olarak analiz etmeyi sürdürüyor.