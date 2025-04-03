Deprem Bilgileri Nerede Yayınlanıyor?

ARAMA MOTORLARINDA İLK SORU: DEPREM Mİ OLDU?

Vatandaşlar sarsıntı hissettiklerinde ilk olarak “Bugün deprem mi oldu?” sorusunu arama motorlarında soruyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi web sitelerinde yer alıyor. Örneğin “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” veya “4 Nisan 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorular sıkça karşımıza çıkıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleri ile topluma anlık bilgi sunuyor.

KANDİLLİ RASATANESİ’NİN ROLÜ

Kandilli Rasathanesi, bölgesel olarak deprem araştırmaları yapıyor ve resmi web sitesinde, son 500 deprem verisini halka sunuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı da, güncel deprem haberleri ile vatandaşları sürekli bilgilendirmeye devam ediyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını öğrenmek isteyenler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web sitelerini takip edebilir.

GÜNCEL VERİLER İÇİN WEB SİTELERİ

Bu sitelerde, en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve kamuoyuna sunulur. Son 500 depreme kadar, bugün ya da dün deprem olup olmadığını öğrenmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD, en doğru kaynaklar olarak ön plana çıkıyor.