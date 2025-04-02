Deprem Bilgileri Nereden Takip Edilir?

VATANDAŞLARIN SORUSU: BUGÜN DEPREM Mİ OLDU?

Vatandaşlar, sarsıntı hissettiklerinde arama motorlarında sıkça “Bugün deprem mi oldu?” sorusunu araştırıyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde bildiriliyor. “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” ya da “3 Nisan 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorular, kullanıcılar tarafından sıklıkla soruluyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ’NİN HİZMETLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara anlık bilgileri sunuyor. Kandilli Rasathanesi, bölgesel olarak deprem araştırmaları yapıyor ve web sitesinde son 500 depremi halka açık bir şekilde paylaşıyor. Bu sayede vatandaşlar, depremler hakkında detaylı bilgiye ulaşabiliyor.

AFAD’IN GÜNCEL BİLGİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, son dakika deprem bilgilerini vererek vatandaşlara güncel veriler sunmaya devam ediyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını öğrenmek isteyenler için Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web siteleri önemli bir kaynak sunuyor. Bu platformlar, en güncel verilerle anlık deprem analizleri yaparak halka sunuyor. Bugün ya da dün deprem olup olmadığını öğrenmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın sitelerinden bilgi alabilirsiniz.