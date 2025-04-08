Deprem Bilgilerini Kandilli Ve Afad’tan Alın

DEPREM HİSSEDEN VATANDAŞLARIN SORULARI

Vatandaşlar sarsıntı hissettikleri an, genellikle “bugün deprem mi oldu?” sorusunu arama motorlarında araştırıyor. Yaşanan depremler, anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitelerinde yayınlanıyor. Özellikle “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” veya “9 Nisan 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorulara sıkça rastlanıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleri ile halka anlık bilgilendirme ediliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ’NİN ROLÜ

Kandilli Rasathanesi, bölgesel deprem araştırmaları yapıyor ve sitesinde son 500 deprem bilgilerini halka sunuyor. Bu sayede, depremle ilgili gelişmeleri takip eden kişiler güncel bilgi alabiliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı da son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara gerekli bilgileri sağlıyor.

GÜNCEL BİLGİLER İÇİN TAKİP EDİLEBİLİR

“Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını öğrenmek isteyenler, Kandilli Rasathanesi’nin ve AFAD’ın web sitesini takip edebilir. Bu platformlarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılmakta ve sunulmakta. Özellikle son 500 deprem bilgisi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD’da ulaşılabilir durumda.