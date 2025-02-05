Deprem Bölgesi İçin Yeni Önlemler Alınıyor

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM’UN AÇIKLAMALARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Adıyaman’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Kurum, bölgeye ziyarette bulunanların depremzede vatandaşlarla ilgilenmeden sadece fotoğraf çektirmenin yeterli olamayacağını belirtti. “Burada fotoğraf çektirerek bölgeden ayılarak deprem bölgesindeki afetzede kardeşlerimizin derdine derman olamazsınız. Geleceksiniz, alın teri dökeceksiniz, algı değil iş yapacaksınız” ifadelerini kullandı. Ayrıca, ziyaret edilmesi gereken alanların başında hastaneler, yollar ve konutlar bulunduğunu vurguladı.

YENİ KONUTLAR VE POLİTİKALAR HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Bakan Kurum, deprem sonrasında verilen konut yapımı sözlerine de değinerek, “Bir konut yapıp vatandaşın yarasına merhem oldu mu? Olmadı” şeklinde konuştu. Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi’ni eleştirerek, “Beni eleştirenler bu kısa sürede 201 bin konutun emin olun maketini bile yapamazlar” dedi. Türkiye Ege Bölgesi’nde meydana gelen depremlere de dikkat çeken Kurum, son günlerde artan sismik hareketliliğin takip edildiğini açıkladı. “AFAD bu süreci yakından takip ediyor. İzmir valiliğimizle koordineli bir şekilde Meteoroloji Genel Müdürlüğü rüzgarın hızı ve hava durumu gibi konuları kontrol ediyor” açıklamasında bulundu.

AFET TEDBİRLERİ VE ÖDEME PLANI

Olası bir tsunami durumunda valiliklerin gerekli önlemleri aldığını ifade eden Bakan Kurum, “Olası bir afete karşı ne yapılması gerekiyorsa bu tedbirlerin tamamı bölgede alınmış durumda” dedi. Ayrıca, altyapı hizmetleri için devletin bu yükü alacağını ve deprem bölgesindeki vatandaşlar için 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz bir ödeme planı geliştirileceğini belirtti.

MUHALEFETİN TEPKİLERİNE YANIT

Murat Kurum, muhalefet partisi liderleri ile ilgili eleştirilerde de bulundu. Özgür Özel’in “verilen sözler tutulmamış” yorumunu hatırlatarak, deprem bölgesinde iktidar ve muhalefetin birlikte çalışması gerektiğini söyledi. “En azından bizim yanımızda yapılanları görürler, biten binaları görürler” açıklamasında bulunan Kurum, depremzedelerin yaşadığı zorlukları istismar eden bir anlayışla karşı karşıya olduklarını vurguladı. “Burası deprem bölgesi, burada acı üzerinden siyaset yapılmaz” dedi.