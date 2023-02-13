Deprem bölgesinde enfeksiyon riski

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen deprem enfeksiyon riskini de beraberinde getirdi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu 10 ilde salgın riskine karşı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bazı adımların atıldığını dile getirdi. Uzmanlar ise özellikle içme suyu ve hijyen konusunda yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek bu tehdide karşı karşı önlem alınması gerektiğini belirtiyor.

Kahramanmaraş’ta 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler 10 ilde yıkıcı etkilere neden oldu.

Depremin ardından yol kenarlarında biriken çöpler, içme suyuna erişimde yaşanan zorluk ve beraberinde gelen hijyen sorunu en büyük problemler arasında yer alıyor.

Uzmanlara göre, büyük afetlerin ardından beslenme, hijyen, ve sağlıklı içme suyuna erişimde yaşanan sıkıntılar salgına zemin hazırlayabilir.

ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, hava sıcaklığının eksi derecelerde olması nedeniyle üst solunum yolu enfeksiyonları ve depremde kirli yaralanmalar sonucu çıkacabilecek enfeksiyonlara karşı uyardı.

Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, temizlikle ilgili problem olduğunu ancak belediye ekiplerinin temizlik için sahaya çıktıklarını dile getirdi. Güngör, “Temizlik hizmetini yoğun şekilde yerine getiriyorlar.” dedi.

İSHAL VAKALARI ARTMIŞTI

Pakistan’da 2005 yılında gerçekleşen 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrası ishal vakaları yüzde 42 arttı.

Japonya’da 2011’deki 9 büyüklüğündeki depremden sonra ise influenza ve norovirus salgınları tespit edildi.

BAKAN KOCA: KUDUZ VE TETONOZ AŞISI SEVK EDİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,, enfeksiyon riskine karşı bir dizi önlem alındığı açıkladı.

Koca, “Deprem sonrası ortaya çıkabilecek enfeksiyonlara karşı gerekli tedbirler alınıyor. Bölgeye kuduz ve tetenoz aşısı sevk edildi. Halk sağlığı merkezlerinde hijjen malzemeleri desteği sağlamaktadır.” diye konuştu.