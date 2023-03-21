Deprem bölgesinde okullar kademeli olarak açılıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 7.7’lik depremin yıkım yarattığı bölgede okulların kademeli olarak açılacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Özer, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay’ın bazı ilçelerinde 27 Mart’tan itibaren kademeli şekilde eğitime başlanacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Hatay’da Genel Durum Sunum ve Değerlendirme Toplantısının ardından AFAD Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya’nın bazı ilçelerinde sağlam raporu verilen okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurdu.

Bakan Özer’in açıklamaları şöyle:

“Eğitim-öğretimi sadece Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sağlam raporu verilen okullarımızda gerçekleştireceğiz.

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizin bazı ilçelerinde 27 Mart itibarıyla yüz yüze eğitim başlayacak. Sadece sağlam raporu verilen okullarda eğitim başlayacak.

6 ilimizde olduğu gibi merkez ilçelerin tamamında değil, hayatın normalleştiği ilçelerde başlamak üzere inşallah eğitim öğretime başlayacağız.

4 ilde Milli Eğitim Bakanlığı olarak 10 ilimizde eğitimler başlamış olmasına rağmen çocuklarımızı yalnız bırakmamak üzere çadırlarda yalnız bırakmadık. 1793 çadır ve konteyner ve prefabrik okulda eğitim öğretim devam ediyor.

Malatya’da Arapgir, Arguvan, Kale, Pütürge, Yazıhan, Darende ve Hekimhan ilçeleri, Adıyaman’da Kahta, Gerger, Sincik ve Samsat ilçeleri, Kahramanmaraş’ta Andırın ve Ekinözü ilçeleri, Hatay’da Yayladağ, Altınözü, Erzin, Reyhanlı, Payas, Dörtyol ve Arsus ilçelerinde eğitim öğretim başlıyor.