Deprem Bölgesinde Ramazan Panayırı Düzenleniyor

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI’NIN PANAYIR ETKİNLİKLERİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Adıyaman, Hatay İskenderun, Kahramanmaraş ve Malatya’da depremzede aileler ve çocuklar için Ramazan Panayırı düzenliyor. 2 Nisan’a kadar açık kalacak olan bu panayırda, Ramazan’ın gelenekleri kutlanıyor. Deprem bölgesindeki vatandaşlara huzurlu bir ortamda Ramazan sevinci yaşatmayı hedefleyen bakanlık, bu yıl çeşitli etkinlikler sunuyor.

GELENEKSEL ETKİNLİKLER VE GÖSTERİLER

Ramazan Panayırı, 6 Mart’ta kapılarını açtı. Panayırda geleneksel Ramazan lezzetleri, Türk sanatlarına dair çalışmalar ve birçok eğlenceli aktivite yer alıyor. Meddah gösterileri, gölge oyunları, atölyeler, dinletiler ve söyleşiler bu etkinliklerin başında geliyor. Citim panayırda yer alan bu aktiviteler, 2 Nisan’a kadar devam edecek.

PANAYIRIN ZİYARET SAATLERİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dört ildeki panayırların görüntülerini paylaşarak, “Ramazan’ın ruhu, neşesi bu panayırda. Ramazan Panayırımız çocuklarımızın hiç unutmayacağı hatıralardan olacak” açıklamasında bulundu. Hafta içi panayır saatleri 18.30-22.30, hafta sonu ise 14.30-22.30 arasında ziyaret edilebilecek.