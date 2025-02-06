Deprem Bölgesinde Rüzgar Paniği Yaşandı

HAMZA DAĞ’IN KONUŞMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerin yıl dönümü nedeniyle Azerbaycan Mahallesi’nde gerçekleştirilen anma programında konuşuyor. Dağ’ın yanında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da bulunuyor.

FIRTINA PANİĞİ

Yapılan konuşmalar sırasında aniden artan rüzgar büyük bir panik ortamı yaratıyor. Bu esnada, bakanların üzerine örtülmüş olan tentenin bir kısmı fırtına nedeniyle havaya uçuyor.

PANİK ANLARI VE GÖRÜNTÜLER

Yaşanan gerilim anları sırasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın kürsüden uzaklaşması dikkat çekiyor. Bu panik dolu anlar, Anadolu Ajansı’nın canlı yayınında anbean görüntüleniyor.