Deprem bölgesindeki okullar için flaş karar

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 7.7 büyüklüğündeki depremin sarstığı bölgedeki okullarda devam zorunluluğunun aranmayacağını duyurdu.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremin hemen ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Malatya’ya giden Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, oradaki arama kurtarma, yardım ve destek faaliyetlerini sahada anbean takip ediyor.

Malatya’daki incelemelerini sürdüren Bakan Özer, dördüncü günün sabahında toplanma alanlarını ziyaret etti. Burada depremzedelerle sohbet ederek ihtiyaç ve sorunlarını dinleyen Özer, devletin her türlü imkânıyla vatandaşının yanında olduğunu ifade etti.

Arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinde görev alan polis, asker, öğretmen ve diğer gönüllülerle de sohbet eden Mahmut Özer, destekleri ve emeklerinden dolayı onlara minnettar olduklarını belirtti.