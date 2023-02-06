Deprem dış basında yankılandı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen yıkıcı deprem dış basında geniş yer buldu.

Sabah saatlerinde, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,4’lük deprem nedeniyle Türkiye ve Suriye’de yaklaşık 200 kişi hayatını kaybederken, enkaz altında kalan kişileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. The Guardain, CNN, The Telegraph, Le Parisien ve Der Spiegel gibi pek çok saygın uluslararası basın kuruluşu ise depremi manşetlerine taşıdı.

Sabah saat 4.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremde 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bölgede gerçekleşen 66 artçı sarsıntının 3’ü 6 ve üzerinde, en büyüğü ise 6.6 büyüklüğünde oldu. Artçı sarsıntıların 8’i ise 5 ve üzeri büyüklüğünde gerçekleşti.

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’ı da sarstı. Bütün kentlerde yıkılan binalar ve enkaz altında kalan vatandaşlar var.

Deprem aynı zamanda çevre ülkelerde de hissedildi. Suriye başta olmak üzere Mısır, Lübnan, KKTC, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Irak’ta da hissedilen depremde ilk belirlemelere göre Suriye’de 100 kişi yaşamını yitirdi.

Diğer taraftan, söz konusu deprem dünyanın manşetlerine taşındı. Reuters, Guardian, BBC, CNN ve Le Parisien depremi son dakika olarak duyurdu. Yabancı basındaki haberlerde, depreme ilişkin ABD Jeoloji Enstitüsü’nün (USGS) 7,8’lik büyüklük değerlendirmesi kullanılırken, depremde yaşanan yıkıma dikkat çekildi.

THE GUARDIAN

The Guardian: Türkiye ve Suriye’deki depremden canlı güncellemeler: 7,8 depremin ardından 100’den fazla ölü var

CNN

CNN: Türkiye ve Suriye’de büyük deprem onlarca can aldı

BBC: Türkiye’deki dev deprem 100’den fazla can aldı

The New York Times: Ölümcül deprem Türkiye ve Suriye’yi vurdu

The Wall Street Journal: Türkiye ve Suriye’yi vuran güçlü deprem: 100’den fazla kişi öldü

The Telegraph: Türkiye ve Suriye’yi yerle bir eden güçlü depremin ardından yüzlerce kişinini ölmesinden korkuluyor

Le Parisien: Türkiye ve Suriye’de 7,8 büyüklüğünde deprem: Yaklaşık 200 ölü

Der Spiegel: İki büyük deprem – Türkiye ve Suriye’de 170’den fazla ölü

Reuters: Büyük deprem Türkiye ve Suriye’yi vurdu: Çok sayıda ölü, birçok kişi enkaz altında