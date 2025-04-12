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Deprem Durumu Hakkında Bilgi Alın

VATANDAŞLARIN DEPREM ARAMALARI

Sarsıntı hisseden vatandaşların ilk sordukları soru genellikle “Bugün deprem mi oldu?” şeklinde oluyor. Yaşanan depremlerle ilgili bilgiler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde yer alıyor. Örneğin, “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” veya “13 Nisan 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorular sıklıkla aratılıyor. Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleri ile halka anlık bilgiler sunuyor.

DEPREM BİLGİLERİNE ERİŞİM

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, bölgesel deprem araştırmaları yaparak, web sitesinde son 500 depremle ilgili verileri vatandaşlarla paylaşıyor. Ayrıca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı da güncel deprem bilgileri ile vatandaşlara hizmet sunmaya devam ediyor. Bugün deprem olup olmadığını öğrenmek isteyenler, Kandilli Rasathanesi’nin ve AFAD’ın web sitelerini takip ederek en güncel verilere ulaşabiliyorlar. Buralarda anlık deprem analizleri ve son depremler ile ilgili detaylar sunuluyor.

GÜNCEL DEPREM HABERLERİ

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son 500 depreme kadar yaşanan sarsıntılara dair bilgi sunarak, “Bugün ya da dün deprem oldu mu?” gibi sorulara yanıt veriyor. Böylelikle, vatandaşlar sarsıntı hissettikleri anlarda anlık durum takibi yapabiliyorlar ve depremler hakkında güncel verileri elde edebiliyorlar.

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