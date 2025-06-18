Deprem Durumunu Kontrol Edin

DEPREM BİLGİLERİNE ANINDA ERİŞİM

Vatandaşlar, sarsıntı hissettiklerinde “Bugün deprem mi oldu?” sorusunu arama motorlarında sıklıkla araştırıyor. Yaşanan depremler, anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde duyuruluyor. “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” veya “18 Haziran 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi soruların yanıtları burada yer alıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ’NDEN ANLIK HABERLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleriyle vatandaşlara sürekli güncel bilgiler sağlıyor. Kandilli Rasathanesi, bölgesel olarak deprem araştırmaları yapıyor ve web sitesinde son 500 depremin verilerini halka sunuyor. Ayrıca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Deprem Dairesi Başkanlığı da son dakika deprem bilgileri ile vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

GÜNCEL VERİLER İÇİN TAKİP EDİLEBİLECEK KAYNAKLAR

“Bugün deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını anlık olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web sitelerini kullanabilirsiniz. Bu platformlarda, en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılmakta ve sunulmaktadır. Son 500 depreme kadar, “Bugün ya da dün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD’dan bulmak mümkün.