Deprem Durumunu Kontrol Etmek Gerekiyor

VATANDAŞLARIN ARAŞTIRDIĞI SORULAR

Vatandaşlar yaşadıkları sarsıntılar sonrası arama motorlarında ilk olarak “Bugün deprem mi oldu?” sorusunu soruyor. Alınan depremler anlık olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde yer alıyor. “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” veya “13 Haziran 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorular da kullanıcıların sıklıkla araştırdığı konular arasında.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem bilgileri ile vatandaşlara anlık haber sunuyor. Kandilli, bölgesel olarak deprem araştırmaları yapıyor ve internet sitesinde yer alan son 500 deprem verisini halka aktarıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı da aktif olarak güncel deprem haberleri paylaşmaya devam ediyor.

ANLIK GÜNCEL BİLGİLER

“Bugün deprem oldu mu?” sorusunun yanıtını güncel olarak takip etmek isteyenler için Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web siteleri faydalı kaynaklar sunuyor. Bu sitelerde anlık veriler ile çeşitli deprem analizleri yapılmakta ve sunulmakta. Son 500 deprem verileri üzerinden, “Bugün ya da dün deprem oldu mu?” gibi sorulara da buradan ulaşmak mümkün.