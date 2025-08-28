Deprem Elazığ’ı Sarstı, 3.9 Büyüklüğünde

DEPREM DOĞU ANADOLU’DA PANİK YARATTI

29 Ağustos Pazar gecesi meydana gelen deprem, Elazığ’da kısa süreli bir panik ortamı oluşturdu. Çevre ilçelerden de hissedilen sarsıntının ardından, herhangi bir olumsuz durumun olup olmadığını belirlemek için incelemeler başlatıldı. Özellikle Elazığ’ın Palu ilçesinde gece saatlerinde kaydedilen deprem, halk arasında endişeye yol açtı.

DEPREMİN GÜCÜ VE DERİNLİĞİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem saat 23:39’da gerçekleşti ve büyüklüğü 3.9 olarak tespit edildi. Sarsıntının, yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde kaydedildiği öğrenildi. Ayrıca Kandilli Rasathanesi de bu durumu doğrulayarak, sarsıntının büyüklüğünün 3.9 ve derinliğinin 5 kilometre olduğunu belirtti. Geçmişte yapılan benzer sarsıntılar, bölgedeki jeolojik hareketlilik açısından önem taşıyor ve yaşam alanlarında dikkatli olunmasını gerektiriyor.