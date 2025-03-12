Deprem Erbil’de, Yüksekova’da Hasar Oluşturdu

ERBİL’DEN YÜKSEKOVA’YA ULAŞAN DEPREM ETKİSİ

Irak’ın Erbil kentinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Yeşiltaş köyünde hasarlara yol açtı. Dün akşam saatlerinde gerçekleşen bu deprem, Yüksekova ilçe sakinlerinde büyük bir korkuya neden oldu. 80 haneli Yeşiltaş köyünde birçok evin duvarlarında çatlaklar ortaya çıktı. Köy halkı da bu yüzden geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldı.

KÖYLÜLER YAŞADIĞI KORKUNÇ ANLARI PAYLAŞTI

Depremin olumsuz etkisi altında kalan Zeynep Barfa, “Dün akşam saat 21.00 gibi korkunç bir sesle sallandık. Birçok evin duvarında hasar ve çatlaklar oluştu. O an gerçekten kötüydü. Evlerimize girmekten bile korkuyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı. Geceyi çadırda geçiren Resul Kartal ise, “Dün gece büyük bir deprem yaşandı ve köyümüzde çok fazla hissedildi. Çok korkutucuydu, yer altından sesler geldi. Evimize dahi giremedik, geceyi çadırda geçirdik. Yetkililerden acil yardım bekliyoruz” şeklinde konuştu.