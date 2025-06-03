Deprem Fethiye’de Hayat Kaybı Oldu

DEPREMIN ETKİLERİ VE GÜVENLİK DURUMU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Akdeniz’de Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamalarda, ilk tespitlere göre şehir genelinde yerleşim alanlarında herhangi bir yıkım yaşanmadığını ifade etti. Fethiye’de yaşanan panikatak nedeniyle hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Afranur Günlü’nün, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

KOORDİNASYON VE SAHA TARAMALARI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden depremin çevre illerde de hissedildiğini belirtti. Depremin ardından Muğla Valiliği koordinasyonunda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına devam ettiğini vurguladı. “İlk belirlemelere göre şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda bir yıkım söz konusu değildir.” diyen Bakan, deprem sonrası her türlü tedbirin alındığını da sözlerine ekledi.

YARALILAR VE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Yerlikaya, Muğla ve çevresinde panik nedeniyle yüksekten atlama sonucu yaralanan 69 vatandaştan 14’ünün tedavisinin yerelde yapıldığını aktardı. “8 kişinin tedavileri ayakta yapılarak taburcu edilmiştir.” bilgisini veren Yerlikaya, 46 vatandaşın tedavi süreçlerinin acil serviste devam ettiğini bildirdi. Ayrıca, “Hayatını kaybeden Afranur evladımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.” ifadelerine yer verdi.