Deprem Görüntüleri Güvenlik Kamerasında Yansdı

DEPREM ANI KAMERAYA YANSIDILAR

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, bazı evlerin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, deprem sırasında bir kedinin zıpladığı ve avizenin sallandığı anlar dikkat çekiyor. Bunun yanında, Marmaris’teki bir restoranın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, deprem anında vatandaşların kaçarak uzaklaştığı anlar da yer aldı.

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Öte yandan, İzmir’de yaşayan bir vatandaş, deprem anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde avizenin sallandığı görülürken, cep telefonunu tutan kişi, “Evet hayırlı geceler arkadaşlar, az önce deprem oldu. Hala sallanıyoruz” sözlerini söylüyor.

ŞİDDETLİ BİR DEPREM OLDU

Marmaris’te yaşayan Demet Kızıl, deprem sırasında yaşadıklarını anlattı. Kızıl, Marmaris’te daha önce küçük sarsıntılara alışkın olduklarını ancak bu seferki depremin şiddetli olduğunu belirtti. “Birden gürültü ile uyandım, sallanmanın geçmesini bekledim yataktan kalkmak için. Aşağıya indim, sokaklar doluydu. Panik havası geçince insanlar evine döndü. Marmaris olarak küçük sallantılara alışkınız ama bu uzun sürdü ve daha şiddetliydi. Duyduğum kadarıyla balkonlarından atlayanlar olmuş. Herkese geçmiş olsun” dedi.