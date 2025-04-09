Deprem Gümüşhane’de 4.2 Büyüklüğünde Meydana Geldi

GÜMÜŞHANE’DE DEPREM MEYDANA GELDİ

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde saat 06:09’da, 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Gümüşhane olduğu ve yerin 5.09 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremin çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

VALİ’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, depreme ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulundu. Baruş, “Saat 06.09 itibarıyla Kelkit İlçemizde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemiştir. Geçmiş olsun Kelkit, geçmiş olsun Gümüşhane.” şeklinde ifade kullandı.

ERZİNCAN VALİLİĞİ’NDEN UYARI

Kelkit ilçesinde gerçekleşen deprem, Erzincan’da da hissedildi. Erzincan Valiliği, deprem sonrası yaptıkları açıklamada, “Saat 06.09 sıralarında merkez üssü Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş olup deprem ilimizde de hissedilmiştir. Meydana gelen depremin ardından ilgili birimlerimiz ilimizde saha taramalarına başlamış olup, şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” şeklinde ifadelerde bulundu.

DEPREMİ DEĞERLENDİRDİ

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda deprem ile ilgili değerlendirmelerini aktardı. Görür, “Arkadaşlar, KAF’ın Erzincan segmentine bağlı, kısa bir fayın üzerinde, Eskiyol’da, 4,1 sig bir deprem oldu. Yeri önemli. Geçmiş olsun. Sevgiyle.” şeklinde sözlerini sonlandırdı.