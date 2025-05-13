Deprem Güncel Bilgileri Kandilli Ve AFAD’da

HİSSEDİLEN DEPREMLERİN ARANMASI

Vatandaşlar, sarsıntı hissettiklerinde en çok “Bugün deprem mi oldu?” sorusunu arama motorlarında sorguluyor. Yaşanan depremler, anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde yer alıyor. Örneğin, “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” veya “14 Mayıs 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorular, güncel durum hakkında bilgi edinmek amacıyla sıklıkla soruluyor.

ANLIK DEPREM HABERLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem bilgileriyle vatandaşlara anlık verilere ulaşma imkanı sağlıyor. Kandilli, bölgesel deprem araştırmaları yapıyor ve web sitesinde son 500 depremin bilgilerini halka sunuyor. Bu sayede, “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun yanıtı, güncel verilere dayalı olarak rahatlıkla bulunabiliyor.

GÜNCEL TAKİP İMKANI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı da anlık deprem haberleri ile vatandaşlara sürekli olarak güncel bilgiler ulaştırıyor. Depremle ilgili en güncel verilere erişebilmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web sitelerinin takibi oldukça önem taşıyor. Bu platformlarda, en son depremlere ilişkin anlık analizler sunuluyor ve bu sayede insanlar, son 500 depreme kadar geçmişte ve yakın dönemde yaşanan sarsıntılar hakkında bilgi edinebiliyor.