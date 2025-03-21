Deprem Haberleri: 21 Mart 2025 Gelişmeleri

DEPREMLERİN GÖRÜLDÜĞÜ TARİH VE BÖLGELER

21 Mart 2025 Cuma günü, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde hafif şiddetli depremler meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları sürekli olarak izliyor ve kamuoyunu güncel bilgilerle bilgilendiriyor.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ

Güncel depremler hakkında bilgi almak isteyenler için Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, gerçekleşen 500 deprem verisini halkla paylaşıyor. “Son dakika deprem mi oldu?” sorusuna yanıt arayanlar için Kandilli Rasathanesi, en son depremleri resmi web sitesinde sürekli olarak duyuruyor. AFAD, son depremler hakkında anlık bilgileri kamuoyuna sunmaya devam ediyor.