Deprem Hakkında Anlık Bilgi Alın

DEPREM HİSSETTİĞİMİZ ANLARDAKİ ARAMA YAPILARI

Vatandaşların sarsıntı hissetmesiyle birlikte, arama motorlarında en çok sorduğu soru “Bugün deprem mi oldu?” şeklinde olur. Yaşanan depremler, anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde duyuruluyor. “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” veya “23 Nisan 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorular sıkça gündeme geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara anlık bilgiler sağlıyor.

BÖLGESEL DEPREM ARAŞTIRMALARI VE GÜNCEL BİLGİLER

Kandilli Rasathanesi, bölgesel olarak deprem araştırmaları yaparak, sitesinde son 500 deprem verisini halka sunuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı da, son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel bilgiler vermeye devam ediyor.

CANLI TAKİP İÇİN GEREKEN KAYNAKLAR

“Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını güncel olarak takip etmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web siteleri ideal kaynaklar. Bu sitelerde en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılmakta ve sunulmaktadır. Son 500 deprem verilerine kadar, bugün ya da dün deprem olup olmadığını öğrenmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.