Deprem Hakkında Bilgi Arayışı Devam Ediyor

DEPREM HİSSİSİ VE RESMİ KURUMLAR

Depremi yaşayan vatandaşlar “Az önce deprem mi oldu?” diyerek AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi resmi kurumların verilerine ulaşmaya çalışıyor. İnsanlar gün içerisinde “Bugün ne zaman ve nerede deprem oldu?” sorusunun cevabını merak ediyor. Son deprem raporları yakından inceleniyor. “Az önce deprem mi oldu?” sorusuna yanıt bulmak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi internet sitelerinden güncel veriler yayınlanıyor.

SON DEPREMLER HAKKINDAKİ BİLGİLER

20 Nisan tarihindeki depremlere dair detaylar ise şöyle. Saat 11:32’de Ege Denizi’nde 4.1 şiddetinde, 7.0 derinlikte bir deprem meydana geldi. Ayrıca, 09:22’de Ege Denizi’nde, Datça (Muğla) açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. 08:17’de ise Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. 03:08’de de Adıyaman’ın Sincik ilçesinde 3.3 şiddetinde bir deprem oldu.

AFAD’DAN SON DAKİKA BİLGİSİ

Son dakika bilgilerine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) duyurduğu bilgilere göre Ege Denizi’nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bu veri, depremle ilgili güncel bilgileri almak isteyenler için büyük önem taşıyor.