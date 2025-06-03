Deprem Hakkında Bilgiler Paylaşıldı

DEPREM Mİ OLDU? YENİ GELİŞMELER

3 Haziran sabah saatlerinde Ege Bölgesi’nde yaşayan pek çok kişi, “Deprem mi oldu?” sorusunu sormaya başladı. Özellikle Muğla’nın yanı sıra çevre illerde de hissedilen deprem, binlerce vatandaşın sosyal medya ve arama motorlarında bilgi aramasına yol açtı. AFAD, 3 Haziran depremiyle ilgili resmi bilgileri paylaştı. Peki, deprem ne zaman, ne kadar şiddetinde oldu?

AFAD’TAN RESMİ AÇIKLAMALAR

AFAD verilerine göre, Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli gibi çevre illerde de hissedilen bu depremle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 yaşındaki Afranur Günlü’nün hayatını kaybettiğini, 69 kişinin de yaralandığını belirtti. İçişleri Bakanı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Muğla Marmaris’te 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.” dedi.

PANİK SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Bakan Yerlikaya, “Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, Valimizin koordinasyonunda AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. İlk belirlemelere göre şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda bir yıkım söz konusu değildir.” ifadelerini kullandı. Depremde Fethiye’de yaşanan panik atak sonucu 14 yaşındaki Afranur Günlü’nün hastaneye kaldırıldığını ancak tüm müdahalelere rağmen kaybedildiğini duyurdu.

MUĞLA VALİSİ’NDEN AÇIKLAMA

Muğla Valisi İdris Akbıyık da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte an itibarıyla herhangi bir yıkım olmadığını belirtti. “Marmaris açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle an itibarıyla, ilimizde olumsuz bir durum bulunmamaktadır.” şeklinde konuşan Akbıyık, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. Daha sonra Akbıyık, “Depremden şu ana kadar 69 vatandaşımız etkilenmiştir.” diyerek toplamda 55 kişinin hastaneye başvurduğunu bildirdi. 14 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğinin altını çizen Vali, “Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.” şeklinde ekledi.